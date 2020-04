Montelupo Film Festival dimezza le quote di iscrizione per aiutare i cineasti a partecipare

L’emergenza Coronavirus ha bloccato gli eventi e gli appuntamenti culturali in tutto il mondo. L’industria del cinema è in ginocchio e a soffrire di più sono gli operatori del settore, precari per definizione.

Il virus, però, non bloccherà la voglia di fare Cinema in Italia e nel mondo. Per far fronte comune coi registi in questo periodo difficile di quarantena, considerate le innumerevoli richieste in tal senso, il Montelupo Film Festival ha deciso di dimezzare la quota d'iscrizione dei film per l'edizione 2020 che si svolgerà Sabato 24 Ottobre al Cinema Mignon d'essai. Il codice sconto da utilizzare per avere lo sconto del 50% sulla piattaforma FilmFreeway è STAYHOME2020MIIFF

Teniamo duro, il Cinema non si ferma.

Fonte: Montelupo Film Festival

