Newlat, accordo per acquisto della maggioranza di Centrale del Latte d’Italia

In merito all’acquisto da parte di Newlat Group del 46,24% delle quote di Centrale del Latte d’Italia che detiene il 100% della Centrale del Latte della Toscana, il Comune, la Camera di commercio di Firenze e Fidi Toscana danno il benvenuto al nuovo socio Newlat, convinti che fin da subito possa svilupparsi un progetto ambizioso di rilancio del gruppo.

Palazzo Vecchio, Camera di commercio e Fidi Toscana, già in contatto col nuovo socio, hanno apprezzato che Newlat abbia definito la filiera toscana filiera produttiva di alta qualità e fiore all’occhiello anche per i prodotti biologici in grado di offrire ai consumatori italiani una gamma di prodotti unici con brand storici e di grande rilevanza territoriale. Comune, Camera e Fidi Toscana ribadiscono l’importanza e la centralità dello stabilimento fiorentino del latte, dei lavoratori e della filiera del territorio, ritenendo questi elementi occasione per il rilancio di tutto il gruppo e per il raggiungimento di risultati importanti.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

