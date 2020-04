Slittano le date del Palio di Siena a causa del Coronavirus

Una decisione a suo modo storica è stata presa oggi a Siena. Il Palio di Siena del 2 luglio (quello di Provenzano) e quello del 16 agosto (quello dell'Assunta) cambiano data e slittano in avanti. Lo hanno deciso il sindaco Luigi De Mossi, il decano dei capitani e il rettore del magistrato delle contrade in un incontro avvenuto in Sala delle Lupe.

Il Coronavirus sposta il Palio di Provenzano al 22 agosto e il Palio dell'Assunta al 26 settembre. La decisione è ufficiale, ma ancora non si sa bene se si correrà o meno, dipende dall'evolversi del Covid-19. La scelta finale, riguardo all'effettivo svolgimento delle carriere nelle date sopra indicate, verrà presa nell'arco temporale dal 10 al 15 maggio 2020, confrontandosi anche con tutte le istituzioni interessate (Prefettura e Questura). I due Palii si terranno se ci sarà la possibilità di svolgerli in modo regolare e nelle forme consuete: la piazza deve essere aperta a tutti, dunque.

Qualora il Governo e tutte le amministrazioni competenti dovessero allungare i tempi della normativa in materia di limitazione dei rapporti interpersonali, verrà valutata la possibilità di annullare del tutto i due palii o di farne uno solo, straordinario.

Una notizia spiacevole per i contradaioli e per tutta Siena, che si è vista annullate tutte le feste e le manifestazioni correlate al Palio dato che "gran parte di esse ricadono in un arco temporale per il quale è vietata ogni forma sociale di attività che comporti la vicinanza fra persone".

"Tale dolorosa decisione unanime viene presa con forte rammarico nell'esclusivo sentimento di unità, solidarietà tra tutte le consorelle. L'Amministrazione Comunale fa rilevare il senso di responsabilità e di fratellanza che tutte le Contrade hanno dimostrato in questa occasione, come sempre" si legge nella nota del Comune di Siena.

