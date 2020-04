Rider aggredisce giornalista a Firenze

In Toscana si è verificato un nuovo episodio di violenza ai danni di un giornalista. Dopo l’aggressione di Livorno, è accaduto a Firenze. Antonio Passanese, cronista del Corriere Fiorentino è stato insultato e poi aggredito mentre si trovava in strada per realizzare un servizio per la testata.

Passanese, al quale va la solidarietà dell’Ordine dei giornalisti della Toscana, ha riportato la frattura a un dito.

Ad accentuare la gravità dell’episodio, di cui si è reso protagonista un rider di una catena di distribuzione, è il fatto che il collega è stato colpito dopo aver mostrato la tessera dell’Ordine all’aggressore, nel tentativo di spiegargli che anche lui stava lavorando.

L'episodio di violenza è avvenuto nella giornata di ieri in via Aleardi a Firenze. Il giornalista si trovava in strada per raccontare come risponde la città alle misure del Dpcm contro il coronavirus. D'improvviso il rider, un 50enne fiorentino, gli si è rivolto con violenza, così come riportato dalle colonne del Corriere Fiorentino, e non ha voluto sentire ragioni sul fatto che il cronista si trovava al lavoro, proprio come lui e lo ha aggredito, provocandogli la frattura.

L’Ordine dei giornalisti della Toscana rinnova la richiesta ai prefetti della nostra regione di disporre una maggiore vigilanza delle forze dell’ordine a tutela del ruolo svolto dai giornalisti in queste difficili settimane.

La solidarietà da Ast

Piena solidarietà e tutto il sostegno del sindacato unico ed unitario dei giornalisti della Toscana al collega Antonio Passanese del Corriere Fiorentino che ieri è stato aggredito mentre svolgeva il proprio lavoro a Firenze, da parte del presidente dell’Associazione Stampa Toscana Sandro Bennucci, a nome di tutti gli organismi dirigenti e della Commissione toscana lavoro autonomo . Il collega, che stava parlando al telefono mentre era impegnato in un servizio su come i fiorentini stiano rispettando le norme per il contenimento del coronavirus, è stato apostrofato da un rider in bicicletta il quale gli ha augurato di ricevere “due colpi in testa”: una provocazione che il collega non ha raccolto.

Ma l’uomo, un cinquantenne con alle spalle episodi di spaccio di droga, è tornato indietro e, nonostante Passanese si fosse qualificato spiegandogli che, come lui, stava lavorando, lo ha aggredito con calci e pugni fino a quando non è stato soccorso da due nordafricani e, successivamente, dai carabinieri. Portato in ospedale gli è stata riscontrata una frattura ad una mano e ne avrà per 25 giorni.

“E’ intollerabile – dice il presidente Ast – che i cronisti, i quali già compiono un lavoro difficile e complesso in prima linea in questa situazione di emergenza, possano essere aggrediti senza motivo nel centro di Firenze. Nel formulare al collega gli auguri più affettuosi per una pronta guarigione, il sindacato dei giornalisti toscani invita il Prefetto di Firenze, Laura Lega, e le forze dell’ordine a garantire lo svolgimento del lavoro dei giornalisti che, oggi più che mai, come riconosciuto anche in questa emergenza, è un bene prezioso e al servizio di tutti i cittadini”.

Solidarietà del sindaco Nardella

"Esprimo tutta la mia solidarietà ad Antonio Passanese, giornalista del Corriere fiorentino, aggredito in strada senza motivo mentre stava lavorando". Lo dichiara il sindaco Dario Nardella, appresa la notizia dell'aggressione al cronista. "Eventi del genere non sono tollerabili - continua - e mi auguro sia fatta quanto prima giustizia. Un abbraccio, seppur virtuale, ad Antonio e alla redazione".

Solidarietà del capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandro Draghi

“Totale solidarietà al giornalista del Corriere Fiorentino Antonio Passanese, aggredito per motivi assurdi da un rider con precedenti penali. Mi auguro che l'aggressore sia assicurato alla giustizia e che la società per cui lavora non resti impassibile ma prenda severi provvedimenti.

Spero che il cronista ritorni a breve a svolgere la sua professione, cosa che sa fare egregiamente”.

