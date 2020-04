Sei ore senza casi di coronavirus a Cisanello, il messaggio entusiasta. Ma non abbassiamo la guardia

Da questa mattina circola sui social (segnalata per primo dal consigliere regionale Antonio Mazzeo) una foto del reparto Covid-19 dell'ospedale Cisanello di Pisa, dove un cartello affisso segnala che nelle ultime 6 ore non ci sono stati ricoveri o nuovi casi di infetti dal temibile coronavirus.

In merito alla notizia, l'Aou di Pisa precisa: è opportuno precisare che si è trattato semplicemente dello slancio entusiastico, e ben comprensibile, di un operatore sanitario particolarmente felice del fatto che, nelle ultime 6 ore, non si fosse presentato al Pronto soccorso alcun paziente Covid-19 o sospetto Covid-19. Era una rilevazione legata a quell'orario preciso in cui è statto affisso il cartello ma che non ha alcuna valenza epidemiologica né è da mettere in relazione con l'occupazione delle aree di degenza Covid dell'Ospedale di Cisanello.

In pratica: questo non deve farci abbassare la guardia né far pensare che l'emergenza è finita. Solo un timido segnale di miglioramento per dire che la lotta, se proseguita in questo modo, sta dando i suoi frutti.

