Tinghi Motors, officina aperta e ricambi disponibili. Sanificazione auto omaggio per il Personale Sanitario

Se si parla di sicurezza, Tinghi Motors è in prima linea anche in un momento così complicato. Ecco come la concessionaria di via Giuntini a Empoli si fa in quattro per tutta la clientela.

L'Officina e il Magazzino Ricambi di Tinghi Motors rimangono aperti con i seguenti orari: dalle 8.30 alle 12.30 ogni giorno dal lunedì al venerdì. Per qualunque esigenza di cui la tua auto ha bisogno, basta contattare il service al numero 0571/1516262 oppure mandare un messaggio via mail a info@tinghimotors.it È disponibile anche la messaggistica via WhatsApp al 331/3869259.

Inoltre Tinghi Motors eseguirà gratuitamente la sanificazione delle vetture di chi è impegnato nell'emergenza sanitaria: medici, infermieri, operatori sociosanitari dell'Empolese Valdelsa.

Per tutto il mese di aprile, gli operatori sanitari che presenteranno il proprio badge di riconoscimento riceveranno questo servizio totalmente gratuito. Un modo particolare per ringraziare chi tutti i giorni è al lavoro per fronteggiare questo momento difficile che ci colpisce tutti.