I vigili del fuoco di Pontedera e Cascina sono intervenuti a Treggiaia (Pontedera) in via Vecchia di Treggiaia, per un incendio che ha coinvolto due autovetture e una pensilina di copertura. Non si segnalano persone coinvolte e le cause sono in corso di accertamento.

Tutte le notizie di Pontedera