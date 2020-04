Trovati con la marijuana in auto, il padre a casa aizza Rottweiler contro carabinieri: 4 arresti

I carabinieri di Quarrata e del Norm di Pistoia hanno individuato ieri pomeriggio un'auto sospetta con tre persone a bordo ieri. Durante l'alt, questi sono scappati. Dopo un breve inseguimento sono stati bloccati: un 40enne pratese residente ad Agliana, un 22enne di Agliana e un magrebino 25enne residente a Quarrata. In auto c'era più di mezzo kg di marijuana. A casa del 25enne è stato trovato anche dell'hashish, oltre al materiale per il confezionamento della droga. I tre sono stati arrestati. In abitazione del 22enne c'era anche il padre del ragazzo, un 50enne di origine milanese, che ha impedito per alcuni minuti l'accesso ai militari, per questo è stato arrestato. L'uomo addirittura ha aizzato un cane Rottweiler costringendo i militari a bloccare prima l'animale, poi il 50enne. Il cane, incolume, è stato riaffidato alla moglie dell'uomo. Il 50enne è finito in manette assieme al figlio e ai due compari. Il padre ha avuto i domiciliari, il figlio in carcere. Ai domiciliari anche gli altri due.

