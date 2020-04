Emergenza Coronavirus, al via monitoraggio su anziani over 80 e cittadini in condizioni di fragilità

Il Comune di Lastra a Signa ha dato il via ad un monitoraggio di tutta la popolazione residente over 80 e più in generale di coloro che si trovano in una condizione di fragilità per offrire aiuto e supporto in questa situazione di emergenza. Il progetto è svolto dai servizi sociali del Comune in collaborazione con i medici di medicina generale. In particolare tutta la popolazione che rientra in questa fascia (in tutto oltre 500 persone) sarà contattata telefonicamente per sapere se ha bisogno di supporto o di farmaci.

Il monitoraggio riguarderà, oltre che gli utra-ottantenni, anche chi si trova in una condizione di fragilità o solitudine, grazie anche alle indicazioni dei medici di medicina generale.

“In questo momento ci è sembrato giusto – ha spiegato l’assessore alle politiche sociali Matteo Gorini- occuparci delle persone che hanno bisogno e sono più in difficoltà a gestire l’emergenza epidemiologica in corso. Abbiamo stilato una lista, grazie al supporto dell’Ufficio servizi demografici del Comune, e chiameremo telefonicamente tutti coloro che rientrano in questa fascia di popolazione. Invitiamo chiunque a segnalarci casi di questo tipo (al numero 0553270117 o al numero verde 800 882299) che magari non siamo riusciti a contattare perché non avevamo il numero telefonico o per altre ragioni. Infine- ha concluso l’assessore Gorini- vorrei ringraziare la coordinatrice dell’Aft Le Signe Anna Di Natale e tutti i medici di base per il supporto in questo progetto e per il fondamentale lavoro in questo brutto momento”.

Ricordiamo che lo stesso tipo di supporto era già partito, fin dall’inizio della crisi epidemiologica, per tutti i casi già in carico ai servizi sociali.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Lastra a Signa