A Figline e Incisa in arrivo 20.000 mascherine da consegnare “porta a porta”

In arrivo per il fine settimana le 20.000 mascherine che il Comune di Figline e Incisa Valdarno ha acquistato per distribuire nei prossimi giorni alla cittadinanza attraverso una consegna “porta a porta” ad opera della Protezione Civile e delle associazioni di volontariato.

Questa fornitura va ad aggiungersi a quella già arrivata nei giorni scorsi, che il Comune sta distribuendo agli esercizi commerciali ancora aperti e a chi opera nel sistema di Protezione Civile.

“Grazie a questa fornitura, finalmente in arrivo, il numero delle mascherine sarà sufficiente a garantire la consegna a tutti i nuclei familiari – ha spiegato la sindaca Giulia Mugnai -. La distribuzione avverrà casa per casa a partire dal prossimo fine settimana, in modo da evitare la prima regola che ci viene richiesta, cioè quella di spostarsi il meno possibile ed evitare assembramenti. Verranno consegnate in una busta chiusa due mascherine per ogni famiglia che saranno lasciate direttamente nelle cassette postali. Insieme alle attività produttive e di volontariato continueremo comunque a lavorare per altre forniture, in modo da garantirne l’utilizzo a chi svolge attività di Protezione Civile, di soccorso, di controllo del territorio e anche a chi continua a lavorare svolgendo un prezioso ruolo in questo momento davvero difficile”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno

