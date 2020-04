A Montemurlo si può lasciare una 'spesa sospesa'

Il Coronavirus ha fermato l'Italia ma non è riuscito a bloccare la solidarietà. A Montemurlo l'amministrazione comunale, oltre alle misure disposte dal Governo, ha pensato di dare a tutti i cittadini la possibilità di lasciare a chi ne ha bisogno una “spesa sospesa”. Insieme ai buoni spesa, che verranno erogati ai cittadini bisognosi secondo parametri reddituali e di condizione socio-economica, infatti, il Comune sta stampando dei “buoni donazione” del valore di 5 euro che potranno essere utilizzati per aiutare chi sta attraversando un momento di disagio legato all'emergenza Coronavirus. I buoni donazione saranno distribuiti ai negozi, supermercati, farmacie che in queste ore stanno dando la propria adesione al Comune. Dalla prossima settimana chi farà i propri acquisti presso gli esercenti convenzionati (la lista sarà resa nota al più presto sul sito del Comune) al momento del pagamento potrà decidere di aggiungere uno o più buoni donazione da lasciare “in sospeso” per chi non ce la fa a fare la spesa dei generi di prima necessità. Al donatore verrà rilasciato un tagliando che attesterà la propria offerta, affinché tutto si svolga nella massima trasparenza. « Montemurlo ha sempre dimostrato di avere un grande cuore, di sapersi stringere e dare il meglio per raggiungere obbiettivi importanti.- spiega il sindaco Simone Calamai- È un momento difficile per tutti, ma alcuni stanno soffrendo più di altri, perché, a causa del Coronavirus hanno perso quelle piccole certezze economiche che consentivano di far rimanere in equilibrio l'economia familiare. Il Comune fin da ieri ha disposto l'erogazione dei buoni spesa attraverso le risorse stanziate dal Governo a questo fine, ma abbiamo voluto dare la possibilità a tutti i cittadini di sostenere concretamente il prossimo attraverso i buoni donazione. Invito tutti a fare la propria piccola ma importante parte». Già stamattina sono state tantissime le richieste arrivate all'ufficio politiche sociali. Inoltre per chi volesse contribuire in maniera più sostanziosa a finanziare il fondo per i buoni spesa solidali per i cittadini in difficoltà, il Comune di Montemurlo ha disposto un conto corrente intestato al Comune di Montemurlo presso Intesa San Paolo Iban: IT 82 H 03069 37979 100000046001, indicando come causale “fondo solidarietà alimentare COVID 19”.