Aeroporto Firenze, Nardini (PD) frena: "Altre le priorità. Riaprire la discussione per trovare sintesi"

"Su Peretola c'è stata una sentenza e non si può ignorare, come non si può ignorare l'esigenza di uno sviluppo armonico a livello regionale e la strategicità dello scalo pisano. Non è più possibile procedere per automatismi. L'emergenza Coronavirus ristabilisce oggettivamente priorità e urgenze di intervento e di investimenti insieme ad una seria revisione dei modelli di sviluppo sempre più nel senso della sostenibilità, imponendo così la necessità di una nuova e profonda riflessione che credo non possa essere elusa. Non possiamo, tra l'altro, ignorare che ci sarà un calo generale dei flussi, non si sa per quanto, e che questo dato si aggiungerà alla già seria flessione di passeggeri del Galilei di Pisa, su cui ho più volte espresso preoccupazione e richiesto interventi strategici. Sia il PD che la coalizione di centrosinistra devono riaprire la discussione insieme agli amministratori, ai livelli territoriali e a quello regionale, con quello sforzo di sintesi che fino a qui è mancato, perché le posizioni e le critiche sono trasversali dentro e fuori il PD e il centrosinistra, all'interno degli schieramenti politici e tra i vari territori coinvolti".