Giro delle Fiandre 2020, slitta la corsa vinta da Bettiol: in programma edizione virtuale

La corsa che ha reso grande Alberto Bettiol slitta. Il Giro delle Fiandre, date le circostanze, è stato posticipato. Tuttavia, Flanders Classics, in collaborazione con diversi partner tra cui VisitFlanders e Cycling in Flanders, ha trovato un’alternativa. Anzi due.

Per la prima volta nella storia, domenica 5 aprile si terrà “DeRonde2020, lockdown edition”, ovvero un’edizione virtuale della Classica, accompagnata da “The Official Unbelievable Tour of Flanders” una trasmissione radiofonica che si snoderà tra commenti live, camei e il racconto di 104 anni di storia del ciclismo. Si andrà dalla prima edizione fino alle 2019, quella in cui il castellano Bettiol ha tagliato il traguardo per primo.

Tutte le notizie di Castelfiorentino