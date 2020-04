Altre mille mascherine donate al Comune di Vinci dal Retificio Nassi

Stamani è giunta presso il municipio di Vinci una nuova donazione di mascherine protettive. Questa volta è stato il Retificio Nassi, azienda situata sul territorio di Empoli, che ha consegnato al sindaco Giuseppe Torchia e all'assessore comunale alla Salute, Chiara Ciattini, mille pezzi.

Le nuove mascherine vanno ad aggiungersi alle duemila ricevute ieri dall'Amministrazione comunale da parte di Pellemoda e Hostage, e anch'esse saranno distribuite alla cittadinanza vinciana, con i medesimi criteri: vale a dire due mascherine per ogni nucleo familiare.

“Ringraziamo per conto di tutta la comunità vinciana Romana e Aldo Nassi per il loro gesto - affermano Torchia e Ciattini - Ancora una volta, il settore delle imprese del nostro territorio si dimostra sensibile alle esigenze della popolazione. Il trend dell'andamento del contagio in Italia sembra stia calando, tuttavia non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo continuare tutti a rispettare le prescrizioni dettate dal Governo, affinché si possa superare nel più breve tempo possibile questa emergenza sanitaria. E ricordiamo che l'uso della mascherina è un gesto di altruismo, perché più che per proteggere la persona che la indossa, serve per impedire la diffusione del contagio alle persone che ci circondano”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

