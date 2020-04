Bonus spesa e pacchi alimentari a Lastra a Signa, disponibili i moduli per presentare domanda

A partire da lunedì 6 aprile alle 12 saranno pubblicati e scaricabili sul sito web del Comune i moduli per inoltrare domanda per ottenere il bonus spesa o il pacco alimentare relativi alle misure urgenti di solidarietà alimentare (ordinanza Protezione Civile 658/2020).

I moduli in forma cartacea invece saranno disponibili, sempre dal 6 aprile, presso lo Sportello Unico al cittadino in piazza del Comune. La modulistica andrà riconsegnata via mail all’indirizzo urp@comune.lastra-a-signa.fi.it o a mano presso lo Sportello Unico negli orari lunedì, mercoledì, venerdì, sabato dalle 8.40 alle 13.40 e il martedì e giovedì dalle 8.40 alle 13.40 e dalle 15 alle 17.40 (suonare il campanello al portone in piazza del Comune) o via mail all’indirizzo urp@comune.lastra-a-signa.fi.it.

L'assegnazione del buono spesa avverrà tramite i servizi sociali del Comune mentre la distribuzione del pacco alimentare verrà effettuata tramite i volontari della Caritas Parrocchia della Natività e della Misericordia di Lastra a Signa.

Entrambe le misure sono possibili grazie all’assegnazione di fondi da parte del Governo al Comune di Lastra a Signa in base all’ordinanza della Protezione Civile del 29 marzo 658/2020, da destinarsi a chi si trova in una situazione di difficoltà economica determinatasi per effetto delle conseguenze dell’emergenza COVID-19.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Lastra a Signa