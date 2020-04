Buoni spesa, i moduli per i residenti a Santa Croce sull'Arno

In seguito all'ordinanza della Protezione Civile che stabilisce lo stanziamento di fondi su tutto il territorio nazionale per fronteggiare le spese di prima necessità per le famiglie in difficoltà, si informa la cittadinanza che sul sito del Comune di Santa Croce sull'Arno www.comune.santacroce.pi.it sono disponibili i moduli di autodichiarazione per fare la domanda per ottenere i buoni spesa.

Ecco la procedura:

1. Compilazione della domanda. Il cittadino scarica a questo indirizzo il modulo per dichiarare il proprio stato di difficoltà dovuto all'emergenza #Covid19.

In caso di problemi tecnici, può contattare il numero 0571 389944

La domanda va inviata all'indirizzo email protezionecivile@comune.santacroce.pi.it

2. Analisi della domanda. Il modulo di autodichiarazione viene analizzato dai servizi sociali che accetteranno o respingeranno la domanda, e stabiliranno, in base alla composizione del nucleo familiare per cui si fa richiesta, l'importo esatto del contributo in buoni spesa.

3. I buoni spesa, del valore di 25 euro l'uno, saranno spendibili nei negozi che avranno aderito all'iniziativa. L'elenco dei negozi sarà disponibile sul sito del Comune di Santa Croce sull'Arno.

4. I buoni spesa saranno distribuiti dal Comune di Santa Croce sull'Arno attraverso una modalità concordata con la Protezione Civile o comunque con gli uffici del COC.

5. Il disciplinare con tutte le indicazioni dettagliate e ulteriori informazioni sono sempre disponibili sul sito del Comune di Santa Croce sull'Arno, anche all'interno dello speciale #Covid19, a questo indirizzo.

