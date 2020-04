Coronavirus, Montespertoli attiva i buoni spesa: come usufruirne

Da oggi sarà possibile fare domanda per l'assegnazione del Buono Spesa a favore di persone e/o famiglie in condizioni di disagio provocato dall'emergenza sanitaria Covid-19, come previsto dall’Ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. L'importo complessivo disposto per Montespertoli è di circa 70 mila euro.

Il Comune erogherà il contributo, destinato alla spesa per alimentari o generi di prima necessità, sotto forma di buoni spesa con validità fino al 30 Aprile, che potranno essere utilizzati presso gli esercizi commerciali presenti nell’elenco pubblicato sul sito istituzionale (la locandina con le modalità di accesso al contributo sarà presente anche nei negozi).

Il contributo è destinato alle famiglie che, a causa dell’emergenza Covid-19, versano in gravi difficoltà economiche, con priorità per quelle non già assegnatarie di sostegno pubblico. Alla misura potranno accedere tutti i cittadini residenti nel comune di Montespertoli tramite una autocertificazione attestante alcune informazioni socio-economiche. Sarà possibile reperire il modello di autocertificazione dal sito del Comune oppure in formato cartaceo al piano terra del Palazzo Comunale, in Piazza del Popolo.

La domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Gli utenti che già percepiscono altri contributi pubblici potranno beneficiare della misura, ma con priorità più bassa rispetto a chi non riceve altri contributi e comunque tenendo conto dell'importo degli altri contributi percepiti.

Il richiedente, una volta compilato il modello di autocertificazione, potrà inviarlo a buonispesa@comune.montespertoli.fi.it allegando fotocopia del documento d'identità. Verificato lo stato di necessità da parte del Comune in collaborazione con il servizio sociale, il cittadino avente diritto verrà contattato dal Comune per il ritiro dei buoni spesa, che potrà essere speso negli esercizi convenzionati. L’ammontare del contributo dei buoni spesa sarà calcolato sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare e sarà, altresì, tenuto in considerazione il carico familiare (presenza di minori e disabili) e altri indicatori di disagio sociale dichiarati e rilevati.

Per l'erogazione dell'aiuto il Comune ha individuato due modalità:

- erogazione di pacchi alimentari, per le situazioni più emergenziali, realizzati con il progetto “la Spesa Sospesa” attraverso la collaborazione con il Banco Alimentare della Misericordia, che si occuperà della consegna a domicilio dei generi di prima necessità.

- la consegna di "buoni spesa" da spendere negli esercizi commerciali aderenti.

A ciascun avente diritto verrà comunicata la modalità scelta per l'erogazione dell'aiuto in base anche alle necessità specifiche del nucleo familiare.

"Abbiamo scelto due modalità di erogazione per rispondere ad ogni esigenza delle famiglie in difficoltà. Il pacco alimentare ci consente di rispondere subito, mentre la consegna del buono spesa ci consente di dare un aiuto più duraturo. Abbiamo anche inserito la possibilità di acquistare generi di prima necessità per l'igiene personale e della casa e anche fatto specifiche convenzioni con le farmacie del territorio per dare la possibilità di acquistare anche farmaci. Ringrazio tutti quelli che stanno collaborando a questa importante attività per aiutare chi è in difficoltà" dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini.

Per informazioni il Comune ha attivato un numero di telefono dedicato a tutte le informazioni relative all’erogazione dei buoni spesa: 0571 600230, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

