Buoni spesa per le famiglie in difficoltà: consegnati oggi i primi 5 a Poggio a Caiano

Questa mattina sono stati distribuiti i primi buoni spesa alle cinque famiglie che ne hanno fatto richiesta. Grazie ai 53 mila euro arrivati dal Governo, il Comune di Poggio a Caiano ha già attivato il servizio di buoni spesa, che permetteranno alle famiglie che si trovano in difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria in corso, di acquistare generi alimentari e di prima necessità. Sono pubblicate sul sito del Comune le modalità di accesso ai buoni, per i quali è necessario compilare ed inviare via e-mail un’autocertificazione, che verrà valutata dal servizio sociale professionale. Sono poi i volontari delle associazioni di protezione civile - Misericordia, VAB e ANC - a consegnare i buoni spesa a domicilio: in questo modo non è necessario recarsi in Comune per la pratica.

“Siamo riusciti ad avviare questo sistema in tempi rapidissimi – afferma il Sindaco Francesco Puggelli – grazie all’operatività dei nostri uffici, che si sono mossi immediatamente per offrire il prima possibile questo aiuto ai nostri concittadini. A Poggio i buoni spesa sono un sistema rodato e che funziona da anni per aiutare le famiglie con maggiore difficoltà che vengono seguite dai Servizi Sociali con la modalità del baratto sociale. Questa crisi però sta interessando nuove fasce di popolazione. Persone che mai fino ad oggi avrebbero pensato di dover chiedere un aiuto al Comume. Grazie ai fondi statali dell’emergenza, possiamo ampliare questo tipo di aiuto a tutta quella fascia di liberi professionisti, lavoratori autonomi, piccoli artigiani, commercianti e quanti hanno perso il lavoro e che - a causa dell’emergenza sanitaria in corso - si sono trovati all’improvviso senza entrate sufficienti neppure per far fronte alle spese quotidiane”.

I supermercati del territorio comunale ed alcuni commercianti hanno già aderito definendo la modalità d’utilizzo dei buoni presso i propri punti vendita. È però ancora aperto, fino a sabato 4 aprile, l’avviso rivolto ai commercianti locali che siano interessati a fornire generi alimentari e di prima necessità acquistabili con i buoni. I commercianti interessati dovranno rendicontare l’importo dei buoni ricevuti ed emettere fattura elettronica al Comune.

“Con questo avviso – aggiungono l’assessore al sociale Maria Teresa Federico e quello al commercio Giacomo Mari – intendiamo allargare anche la rete dei punti vendita convenzionati con il comune, coinvolgendo a fianco della grande distribuzione anche i piccoli esercenti del territorio. Questo porta a un doppio risvolto positivo: mentre vengono aiutate famiglie in difficoltà si sostiene anche tutta la rete di vendita di generi alimentari, con un’attenzione particolare ai piccoli esercenti.

