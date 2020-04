Stanziati 103mila euro per Ponsacco: come richiedere i buoni spesa

A partire da giovedì 2 aprile i cittadini del Comune di Ponsacco in difficoltà economica a causa dell’attuale emergenza sanitaria potranno fare domanda per l'erogazione di un contributo per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità sulla base delle disposizioni del Governo. Per Ponsacco è stata stanziata la cifra di circa 103 mila euro.

La domanda può essere inoltrata in due modi: compilando il modulo di autocertificazione che può essere scaricato dal sito internet www.comune.ponsacco.pi.it (in una apposita sezione della Home page) e inviandolo tramite email all’indirizzo servizidemografici@comune.ponsacco.pi.it; oppure inserendo i propri dati direttamente sul portale online che sarà attivato a breve sullo stesso sito internet del Comune.

Coloro che riscontrano difficoltà nella compilazione oppure che non hanno accesso ad internet, possono rivolgersi ai seguenti numeri telefonici 0587 738240 – 0587 738247 – 0587 738253.

Le richieste saranno valutate da una Commissione Tecnica formata da assistenti sociali e personale del Servizio Politiche Sociali che valuteranno le proposte sulla base di criteri che sono riportati sull'apposita modulistica.

Il richiedente potrà scegliere tra due modalità di erogazione. Direttamente tramite accredito su Conto corrente oppure con rilascio di buoni spesa alimentari e/o farmaceutici. L’Amministrazione Comunale eseguirà controlli sulla effettiva spesa sostenuta e sulla regolarità dei dati riportati nell'autocertificazione.

Ai fini della concessione del contributo sarà valutata la presenza di altre forme di sostegno al reddito erogato da Enti Pubblici, come Reddito di Cittadinanza, REI, Naspi, Cassa integrazione e simili.

"In questi giorni i nostri uffici hanno predisposto un sistema per raccogliere e gestire nel modo più efficiente possibile le richieste che ci arriveranno. L’obiettivo è quello di procedere in tempi rapidi e con procedure snelle. Non lasceremo indietro nessuno, perché la nostra è una comunità solidale. Nessuno si salva da solo" afferma il sindaco Francesca Brogi.

Fonte: Comune di Ponsacco - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Ponsacco