Casa Verde San Miniato, 15 positivi al Coronavirus

La Fondazione Stella Maris ritiene opportuno dare informazione in merito al Centro di Riabilitazione Casa Verde di San Miniato.

Nonostante, dall’avvio dell’emergenza, presso la Struttura siano stati adottati tutti i provvedimenti di contenimento come previsto da Regione Toscana attraverso la ASL Centro; siano state attivate tutte le modalità di protezione interne, in linea con quelle della ASL e di Regione Toscana, e siano state fatte tutte le dovute segnalazioni, tuttavia dopo i primi due casi rivelatisi positivi di qualche giorno fa, abbiamo avuto la conferma dalla ASL Centro, che ha effettuato i tamponi, della positività di ulteriori 13 pazienti. Pertanto, il quadro attuale, su un totale di 25 ospiti, vede 15 positivi, di cui 13 continuano a stare in struttura, 2 ricoverati in ospedale, tre incerti con tamponi da rifare e 7 negativi. I due pazienti ricoverati in ospedale e monitorati dal Servizio Sanitario Nazionale sono in condizioni stazionarie e la situazione clinica non sembra destare preoccupazione. Gli assistiti rimasti in struttura presentano condizioni personali che al momento non destano preoccupazioni. Per quanto riguarda il personale su 24 tamponi, 2 sono risultati positivi, 12 in attesa di risultato, e 10 negativi

"Già dal primo sospetto, nella struttura è stato subito messo in atto tutto quanto di nostra competenza per la sanificazione degli ambienti, così come è stato immediatamente coinvolto l’Ufficio di Prevenzione della ASL. Non appena il risultato dei primi due tampini positivi è stato notificato, come prevedono le disposizioni regionali, presso la struttura si è subito provveduto a identificare due ambienti completamente separati per ospiti covid positivi e covid negativi. Il personale è dotato di dispositivi di protezione individuale (comprese le tute per il personale che entra in contatto con i positivi) ma abbiamo carenza di mascherine FFP2 (il personale usa quelle chirurgiche) pur avendo inviato, e tuttora stiamo inviando, vari ordinativi a diversi fornitori, Cina compresa.

Anche la nostra esperienza conferma, per il nostro tipo di residenze, la necessità di monitorare il personale tutto sin da subito mediante l’effettuazione dei tamponi.

La Fondazione Stella Maris ringrazia Sua Eccellenza il vescovo di San Miniato, Monsignor Andrea Migliavacca per la vicinanza continua ai nostri operatori e ai nostri ragazzi. Ringrazia altresì l’ASL Centro e il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli per l’immediata presa in carico, la vicinanza e l’impegno in particolare per la fornitura delle mascherine. La Fondazione ringrazia tutto il territorio per le numerose manifestazioni di solidarietà che si sono concretizzate anche con la fornitura di mascherine, camici e prodotti di sanificazione. La Fondazione è particolarmente vicina ai propri operatori che, similmente a tanti medici, infermieri e personale sanitario in genere, sono in prima linea nel combattere l’epidemia e proteggere i pazienti e gli assistiti che sono loro affidati.

