Cento anni per Delfa Manfredi, gli auguri da Massarosa

L’amministrazione comunale di Massarosa ha inviato oggi una pergamena di auguri alla signora Delfa Manfredi nel giorno del suo centesimo compleanno.

La donna, nata il 2 aprile 1920, vive ed ha sempre vissuto a Panicale, sulle colline di Massarosa. Vedova del marito Angelo dal 1994, vive con il figlio Gianfranco e la nuora Daniela, con cui oggi ha potuto festeggiare l’invidiabile traguardo. In paese molti conoscono Delfa Manfredi, visto che per anni ha gestito un negozio di agraria nei pressi della sua stessa abitazione. Festeggia i suoi cento anni vantando ottime condizioni di salute e un forte carattere che le hanno fatto superare le tante difficoltà della vita sempre con grande dignità e determinazione. Nella sua casa di Panicale ha ricevuto il biglietto di auguri a nome dell’intera amministrazione, firmato dal vicesindaco Franco Simonini e dall’assessore ai servizi demografici Elisabetta Puccinelli.

“Avremmo voluto andare a trovare di persona la signora Delfa per farle i nostri migliori auguri - commentano Puccinelli e Simonini - ma purtroppo abbiamo dovuto optare per l’invio di una pergamena, viste le direttive che evitano spostamenti e assembramenti. Torneremo a farle un saluto affettuoso non appena questa crisi dovuta al virus sarà superata”.

Fonte: Comune di Massarosa - Ufficio stampa

