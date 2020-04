Centrodestra per Montelupo: "Noi collaboriamo per l'emergenza e chiediamo ascolto"

Non c’è dubbio che un serio approccio alla gestione della cosa pubblica cittadina richieda in situazioni di emergenza di non farsi condizionare dall’ordinaria differenza di indirizzo politico tra maggioranza e opposizione, perché ci sono necessità trasversalmente avvertite da tutta la popolazione che hanno bisogno di essere affrontate con senso di responsabilità reciproco.

Il gruppo consiliare Montelupo nel Cuore - Centrodestra per Montelupo si è posto in quest’ottica fin dai primi momenti di criticità legati al COVID 19 , offrendo il proprio contributo propositivo e, pur non essendo sempre soddisfatto del livello di ascolto, ha ritenuto di dover proseguire su questa strada.

Al momento al comune di Montelupo il Governo ha disposto l’erogazione straordinaria di un contributo di solidarietà alimentare per 78.953,69 euro e un anticipo del fondo di solidarietà di 1.183.742,19 euro.

In merito al fondo di solidarietà alimentare abbiamo chiesto che nella corresponsione non ci si attenga esclusivamente alle risultanze dell’ISEE , perché le contingenze attuali potrebbero aver fatto emergere nuovi bisogni legati al venir meno di fonti di reddito in qualche nucleo familiare.

Per quanto riguarda il fondo di solidarietà comunale trattasi di cifra che già costituiva aspettativa certa di entrata e quindi iscritta in bilancio con relativi impegni programmati, e pertanto riteniamo che se non si vuole che il comune non sia in grado di onorare gli impegni, non ci possa essere distrazione dalla previsione originaria , se non debitamente rifusa da contributi statali straordinari, altrimenti si rischia di non poter mantenere invariata l’erogazione dei servizi o la previsione di investimenti, e speriamo che tramite ANCI la voce dei comuni venga debitamente ascoltata, perché le misura sociali adottate per contenere il COVID 19 hanno generato e stanno generando sicuramente minori entrate , ad esempio legate alla sospensione di alcuni servizi a domanda individuale (es. mensa e trasporto scolastico).

Le contingenze determinatesi hanno prodotto anche l’annullamento di iniziative che prevedevano finanziamenti in bilancio, e abbiamo chiesto che si faccia una ricognizione dei risparmi forzati , reinvestendo la cifra in un apposito fondo di spesa legato alle esigenze del momento.

Si è inoltre proposta la riapertura del bando scaduto il 31.12.2019 che prevedeva una parziale copertura comunale del canone di affitto, estendendolo almeno a tutto il 2020.

A nostro avviso quella misura che era stata concepita come finalizzata al rilancio di attività economiche nel centro storico ,potrebbe essere estesa a tutto il territorio comunale, al fine di aiutare gli esercenti nel far fronte ad una spesa viva che rimane , pur in presenza della chiusura coatta dell’attività.

Si è altresì chiesto, oltre alla sospensione dei tributi comunali almeno fino all’attuale data di scadenza del periodo di emergenza sanitaria (31.07.2020), che per tutto il periodo interessato alla chiusura di un esercizio commerciale, quei tributi che presuppongono la strumentalità all’esercizio dell’attività (es. COSAP) vengano annullati, e che anche il saldo della TARI sia calcolato decurtando per le attività economiche la parte relativa al periodo di chiusura forzata

