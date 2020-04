Sono on line da questo pomeriggio sul sito del Comune di Fucecchio (QUI LE INFO) le modalità per richiedere i buoni spesa e il relativo modulo di domanda che potrà essere ritirato anche recandosi presso il Palazzo Comunale (Piazza Amendola, 17 o Via La Marmora, 34). Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0571.268399 (tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19) o scrivere a buonispesa@comune.fucecchio.fi.it.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

