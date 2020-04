Coppia deruba fattorino delle pizze a Lucca, riconosciuti dalle telecamere e denunciati

La sera di martedì 1 aprile, intorno alle 21, in via San Paolino a Lucca, un ragazzo stava consegnando 2 pizze a domicilio, quando gli si sono avvicinati due soggetti, una donna e un uomo che barcollavano e pronunciavano frasi sconnesse. Nella confusione, la donna gli ha strappato di mano le pizze, mentre l’uomo gli si è messo davanti continuando a farfugliare frasi senza senso accompagnate da alito vinoso. Il ragazzo, temendo che potessero portargli via anche il borsello con i soldi, è fuggito ed ha chiamato il 113.

Le ricerche della Polizia sul momento non hanno portato a nessuno, ma dalla successiva visione delle telecamere comunali della zona, gli agenti hanno facilmente riconosciuto i due balordi, noti per numerosi precedenti, lei italiana di 40 anni, lui marocchino di 38 anni, i quali sono stati riconosciuti dal derubato e sono stati denunciati per furto con strappo in concorso.

