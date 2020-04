Coronavirus, basket: concluso il campionato di Use e Etrusca

Si attendeva solo l'ufficialità che ora è arrivata: il campionato di serie B è concluso. Lo ha annunciato la Lega Nazonale pallacanestro con una nota sul proprio sito: "Lnp rende noto di aver appena ricevuto dal presidente FIP, Giovanni Petrucci, comunicazione ufficiale circa la conclusione della stagione di Serie B 2019-2020. A seguito di quanto richiesto dalla Presidenza LNP in data 23 marzo, e sentito il parere del coordinatore del Settore Agonistico FIP, Marcello Crosara, è stato deciso di adottare il provvedimento che dichiara conclusa la stagione sportiva 2019/2020. A breve, in ottemperanza a quanto richiesto dalla FIP, prenderà via il tavolo di lavoro con i rappresentanti di Lega Nazionale Pallacanestro relativo alle proposte di organizzazione e gestione del Campionato di Serie B 2020/2021". Come si legge nella breve nota, la Federazione ha accolto la richiesta delle 46 società (fra le quali l'Use Computer Gross e l'Etrusca San Miniato) di fermare l'attività al 30 marzo, una decisione sofferta ma, purtroppo, inevitabile vista la situazione che stiamo attraversando.

Fonte: Ufficio stampa

