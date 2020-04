Coronavirus, controlli nel Fiorentino: ieri 98 multe

Sono scattate 98 multe ieri a Firenze e nella provincia nell'ambito dei controlli sul rispetto del decreto per contenere la diffusione del Coronavirus. Le persone controllate sono state in totale 4441. Si ricorda che la sanzione prevista dalla legge va da 400 euro fino a un massimo di 3.000 euro. Nello specifico per nove persone è scattata anche una denuncia per false attestazioni a pubblico ufficiale.Sono state controllate anche 1255 attività, una di queste era parta senza autorizzazione e il titolare è stato denunciato.

Tutte le notizie di Firenze