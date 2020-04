Coronavirus, da Eli Lilly Italia dispositivi per sanità toscana. Il ringraziamento del presidente Rossi

“Ringrazio Eli Lilly Italia per i dispositivi di protezione appena consegnati alla sanità toscana. Ne avevamo bisogno e consentono di integrare le nostre continue forniture e produzioni locali per la tutela degli operatori sanitari”. Così il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, dopo la donazione al Sistema sanitario toscano da parte della grande azienda farmaceutica di Dpi, in particolare camici e guanti.

“Anche altre imprese – prosegue Rossi – ci stanno già aiutando o stanno chiedendo di farlo. Verrà il momento di ringraziare tutti, uno per uno. Questa capacità di ‘fare quadrato’ del pubblico e dei privati di fronte ad emergenze drammatiche come questa - conclude - esalta la bellezza di una Toscana attenta, coesa e solidale! #grazieLilly”.

Fonte: Regione Toscana

