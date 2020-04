Coronavirus, Fdi Valdera: "Stop alle bollette di luce, gas, e acqua"

In questo momento particolarmente critico per l'economia dell'intero Paese, il pagamento delle utenze domestiche è una delle scadenze che preoccupa maggiormente i cittadini. Sono molte le famiglie che, anche a causa dell’obbligo di stare a casa e del conseguente aumento dei consumi, potrebbero veder lievitare la propria spesa mensile.

Il decreto Cura Italia non ha affrontato questo problema, rischiando così di arrecare un ingente danno economico alle famiglie italiane, e di esasperare la situazione di difficoltà in cui versano migliaia di cittadini. Il decreto di aprile che il Governo intende emanare si avvicina, ed è per questo che facciamo pressione affinché sul tavolo dell’Esecutivo giunga la nostra proposta che prevede la sospensione delle utenze domestiche. Uno stop alle bollette che dovrà avvenire su richiesta dell'utente in difficoltà. Infatti, non si capisce come farà, chi ha perso il lavoro o ha visto una sensibile riduzione delle proprie entrate a causa dell'emergenza in atto, a continuare a pagare. La sospensione deve riguardare gli utenti in “comprovato disagio economico”, e permettere loro di non pagare fino a fine emergenza le bollette – emesse o da emettere – di acqua, luce, gas con obbligo di rateizzazione automatica degli importi per il successivo pagamento.

Il Governo vada incontro ai cittadini più vulnerabili che vivevano di lavori saltuari o collaborazioni a tempo determinato, e che adesso stanno provando forti disagi. Per far fronte all'emergenza nazionale chiediamo che siano messe in campo tutte le possibili azioni per alleviare l'impatto economico della pandemia in corso, e la sospensione delle utenze domestiche rientra tra queste.

FdI Valdera

