Coronavirus, Foto Club Vinci aderisce a '100 Fotografi per Bergamo'

Il Foto Club Vinci continua a svolgere la sua attività di diffusione della passione fotografica a 360°, nonostante l’isolamento forzato sono state messe in moto molte iniziative e settimanalmente tutti i soci si incontrano virtualmente sulla piattaforma Zoom Cloud Meeting per svolgere lezioni di apprendimento sui programmi di fotoritocco e applicazioni per smartphone, grazie a queste serate i soci hanno la possibilità di confrontarsi sulla passione fotografica mettendo a frutto le preziose lezioni dei docenti.

Il consiglio direttivo del Foto Club Vinci ha deciso di aderire all’iniziativa promossa dalla Associazione Giornalistica Perimetro di Bergamo “100 Fotografi per Bergamo” dove 100 fotografici famosi tra cui Angelo Ferillo, Gabriele Micalizzi, Oliviero Toscani, Maurizio Galimberti, ecc…, hanno messo a disposizione una fotografia ciascuno per raccogliere fondi a favore del reparto di rianimazione e terapia intensiva dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, la città colpita in maniera più drammatica dall’epidemia.

Come Foto Club abbiamo acquistato una delle foto che metteremo presso la nostra sede, abbiamo scelto lo scatto di Maurizio Galimberti e domani venerdì 3 aprile avremo in diretta sulla piattaforma Zoom Cloud Meeting l’ideatore dell’iniziativa Sebastiano Leddi con lui parleremo anche di fotografia e dell'iniziativa, e per questo vorremmo coinvolgere nell’iniziativa anche altri circoli fotografici della provincia di Firenze e Pisa.

Tutte le informazioni su questa importante e utile iniziativa le trovate sul web dell’associazione https://perimetro.eu/100fotografiperbergamo/

Su Facebook e Instagram la visualizzazione è nella pagina del Foto Club Vinci

Su Zoom Cloud Meeting ID: 770 374 1724 password leornardo

Altre iniziative del Foto Club Vinci saranno:

Lunedi 6 Aprile ore 21.20 2° lezione di Approfondimento di Snapseed

Mercoledì 8 Aprile ore 21.15 Serata Fotografica con il Docente FIAF Enrico Genovesi che parlerà di fotografia di come si costruisce un PORTFOLIO FOTOGRAFICO

Giovedì 9 Aprile ore 21.15 Serata Fotografica con il Fotografo Lombardo ed Esperto di Storia della Fotografia Marco Brioni.

Oltre alle serate riservate esclusivamente ai soci è possibile seguire anche altri incontri aperti a tutti; ricordiamo che chi volesse tesserarsi per il 2020 ha la possibilità di farlo anche on line, basta contattare il Foto Club Vinci attraverso i canali social FB, Instagram, Telegram, mail fotoclubvinci@gmail.com oppure accedere al nostro sito web www.fotoclubvinci.it

Fonte: Foto Club Vinci - Ufficio stampa

