Coronavirus, morto un anziano di 83 anni ospite della Rsa Regina Elena, lo annuncia il sindaco

"Dall'Asl nessuna notizia di nuovi contagi nella rsa. Oggi devo comunicare la notizia di un nuovo decesso da Covid-19. Si tratta di una persona di 83 anni ricoverata da qualche giorno in ospedale", con queste parole il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale rende nota la morte di un anziano che era nella casa di riposo comunale Regina Elena ed è morto dopo aver contratto il Covid-19.

"La situazione della nostra casa di riposo continua a destare grande preoccupazione. Per questo la monitoriamo quotidianamente: nella struttura sono stati effettuati 154 tamponi. Tutti gli ospiti e tutto il personale sono stati dunque sottoposti a controllo. Nei giorni scorsi vi avevamo già comunicato i risultati dei tamponi effettuati nel reparto dove è stato rilevato il primo caso positivo: qui il contagio ha interessato 18 dei 19 ospiti, più 5 operatori e nessun infermiere. Attendiamo ancora l'esito degli altri 131 tamponi effettuati domenica, lunedì e ieri. Per quanto riguarda il trend generale dei contagi, l'Azienda sanitaria ci ha fatto sapere di aver registrato cinque nuovi casi: tre sono persone a casa, due in ospedale", questa la nota del sindaco.

Tutte le notizie di Carrara