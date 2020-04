Il Coronavirus non ferma la solidarietà: l'iniziativa dei vigili del fuoco al Meyer

Anche in tempo di Coronavirus l’attenzione dei Vigili del fuoco per i piccoli degenti dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze non si è fermata. Tutti gli anni i pompieri di Firenze si recano nei reparti dell’ospedale Meyer, con le loro divise, per regalare uova di Pasqua e cioccolata ai bambini.

Quest’anno, però, a causa dell’epidemia, ciò non è stato possibile ed allora ecco l’idea nata dalla sinergia tra i vigili del fuoco in pensione, la sezione di Firenze dell’A.N.VV.F. e i colleghi in servizio. Grazie alla fattiva collaborazione della cioccolateria “Vitali” di Bagno a Ripoli, sono stati realizzati dei piccoli camion dei pompieri in cioccolata e, seguendo tutte le attenzioni e le accortezze del caso, le due scatole sono state consegnate all’esterno dell’ospedale al personale sanitario che provvederà alla distribuzione ai piccoli ricoverati.

Alla consegna, mercoledì 1 aprile 2020, oltre al personale operativo era presente il comandante dei vigili del fuoco di Firenze arch. Gennaro Tornatore ed il vicario ing. Paolo Bruno de Paola, mentre per l’ospedale Meyer il dott. Alberto Zanobini.

Fonte: Vigili del Fuoco Toscana - ufficio stampa

