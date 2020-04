Coronavirus, sempre attivi i servizi gratuiti di ascolto per gli studenti dell'Università di Siena

Le difficoltà legate all'emergenza sanitaria possono facilmente creare situazioni di disagio psicologico. Per questo all'Università di Siena sono sempre attivi i servizi di ascolto per gli studenti, quelli di counseling e di consulenza psicologica. I servizi, offerti ormai da tanti anni per promuovere un ambiente di benessere e inclusione durante tutta l'esperienza universitaria, sono gratuiti e riservati.

Si può prenotare un colloquio telefonico via Skype, raccontando come si sta vivendo questo momento, o scrivendo all'indirizzo ascoltoattivo@unisi.it.

Fonte: Università di Siena

