Covid-19, bonus spesa per le persone in difficoltà a Pistoia

Con una delibera di giunta, ieri, mercoledì 1 aprile, il Comune di Pistoia ha definito le modalità di erogazione dei bonus alimentari. Per fare fronte all'emergenza sanitaria da Covid-19, attraverso la Protezione civile nazionale, il Governo ha assegnato a Pistoia 502.012,48 euro da destinare ai cittadini pistoiesi per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, dando priorità alle persone in difficoltà.

L’ordinanza della Protezione civile affida all’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune il compito di individuare la platea dei beneficiari e il relativo contributo tra quei nuclei familiari che risultino essere più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico.

«Gli uffici comunali hanno raccolto, già da lunedì, le richieste insieme alle autocertificazioni, mentre oggi è iniziata l’erogazione dei buoni spesa – evidenzia Anna Maria Celesti, vicesindaco e assessore alle Politiche di inclusione sociale –. In tre giorni sono pervenute oltre 620 richieste che derivano dalle difficoltà di una fascia della popolazione a reperire risorse e beni di prima necessità, dopo le misure restrittive adottate nelle scorse settimane per contrastare la diffusione del Covid-19. Abbiamo cercato di attivare nei tempi più rapidi possibili una rete di solidarietà alimentare per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità a quanti non beneficiano già di una qualche forma di sostegno pubblico. Per questo ringrazio la dirigente e tutto il personale dei servizi sociali, per la rapidità e la solerzia con cui si sono attivati per istituire l’iter amministrativo necessario a dare risposte celeri e concrete a coloro che oggi ne hanno bisogno».

Chiunque abbia necessità di usufruire di un aiuto per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità può telefonare al numero 347 0713170 oppure allo 0573 371430 dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13, oppure scrivere alla mail dedicata serviziospesa@comune.pistoia.it indicando nome cognome e numero telefonico per essere richiamati e allegando l'autocertificazione compilata e la copia del documento d'identità del richiedente.

Le risorse verranno utilizzate prevalentemente attraverso l’acquisizione di buoni spesa da consegnare ai beneficiari per l’acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità oppure attraverso trasferimenti a enti del terzo settore che provvederanno all’acquisto e alla distribuzione di beni alimentari ai beneficiari indicati dall’ufficio dei servizi sociali.

Possono accedere al contribuito alimentare i residenti nel comune di Pistoia. Per ogni nucleo familiare la domanda potrà essere presentata da un solo componente. I requisiti di accesso dovranno essere autocertificati, sulla base del modello già presente sul sito del Comune, nel quale sono contenute alcuni informazioni necessarie per la valutazione. L'Amministrazione provvederà a effettuare verifiche a campione sulle autocertificazioni.

Le domande saranno valutate attraverso: la documentazione prodotta, verifiche sulle banche dati a disposizione del servizio sociale e degli altri servizi specialistici (socio-sanitario integrato) e colloquio telefonico con il richiedente, in modo da approfondire lo stato di bisogno e in particolare quanto il nucleo familiare sia esposto agli effetti economici dell’emergenza.

L'importo del buono spesa è commisurato alla verifica dello stato di bisogno e al numero dei componenti del nucleo familiare, secondo criteri tecnico-professionali: un componente, 100 euro; ulteriori 50 euro a ogni altro componente aggiuntivo fino a un massimo di 300 euro (ulteriori 50 euro nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano minori di un anno di età).

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa

