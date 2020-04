Covid-19, in corso la sanificazione del territorio a Quarrata

Da sabato è in corso su tutto il territorio comunale la sanificazione degli spazi pubblici. Alia, su richiesta del Comune, sta infatti sanificando, con sostanze apposite, tutte le aree di pertinenza dei luoghi e delle attività tutt'oggi aperte e dunque maggiormente frequentate, come poste, banche, alimentari e supermercati, tabaccherie, edicole, ecc. L’Amministrazione ha deciso di non limitare l’intervento al solo centro cittadino, ma di prevederlo sull'intero territorio comunale.

L’intervento si concluderà oggi con la sanificazione delle aree di Ferruccia, Catena, via Montalbano.

Fonte: Comune di Quarrata

