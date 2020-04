Cristiani, ebrei e musulmani in preghiera a Palazzo Vecchio

Chiamati a raccolta dal sindaco di Firenze, cristiani, ebrei e musulmani si ritrovano insieme in preghiera sull’Arengario di Palazzo Vecchio. A rappresentare le comunità religiose l’Arcivescovo Cardinale Giuseppe Betori, il Rabbino Gad Fernando Piperno, e l’Imam Izzedin Elzir. Oltre al sindaco Dario Nardella sarà presente l’assessore ai rapporti con le confessioni religiose Alessandro Martini. Il momento di preghiera si terrà domani venerdì 3 aprile alle 18.15. Dato che, per le misure relative all’emergenza sanitaria Covid-19, non è possibile la partecipazione diretta dei cittadini, la cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rtv38 (canale 15 digitale terrestre) e Radio Toscana (fm 104.7). Tutte le emittenti televisive, radiofoniche e le varie testate giornalistiche potranno riprendere e trasmettere liberamente l’evento.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

