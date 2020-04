Donazioni di sangue, 101 a marzo in emergenza coronavirus: il 'grazie' di Fratres Fucecchio

Sicuramente marzo 2020 è stato il mese più problematico per le donazioni di sangue ed emocomponenti in virtù del possibile contagio da coronavirus.

Fortunatamente i donatori e le donatrici hanno compreso che non c’era e non c’è tuttora il rischio, poiché in tutti i locali dei Centri Trasfusionali la donazione avviene in massima sicurezza e garanzia, adottando ogni precauzione, compresa la prenotazione, che è sempre utile, ma in questo periodo in maniera significativa, poiché permette che il flusso delle persone sia contenuto in base ai posti ed orari disponibili.

Come Gruppo donatori di sangue di Fucecchio, temevano un brusco calo delle donazioni, dovute principalmente ai timori esposti, invece come sempre i nostri donatori e le nostre donatrici ci hanno smentito, provvedendo a donare, con puntualità in base alle prenotazioni che sono state prese.

Nel primo trimestre appena concluso sono state donate 248 unità di sangue ed emocomponenti, dei quali, nel solo mese di marzo, ben 101.

In questo contesto ci piace sottolineare anche l’opera lodevole ed infaticabile del personale medico e sanitario sottoposto ad un grosso impegno per i numerosi appuntamenti giornalieri. Grazie a loro, ai donatori e alle donatrici il sistema sangue ha continuato e continuerà a funzionare anche nel prossimo futuro per il quale vale ancora il motto della Fratres: “Chi riceve non ha scelta, chi dona invece si: non indugiare corri a donare #IOSTOATTENTOMADONO”

Fonte: Fratres Fucecchio

Tutte le notizie di Fucecchio