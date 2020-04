Emergenza coronavirus: l'Università di Siena lancia la campagna social #cosastoimparando

Cosa avremo imparato quando l'emergenza per il coronavirus sarà finita? Un gruppo di studenti e docenti del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale dell'Università di Siena, con sede ad Arezzo, ha realizzato un video per lanciare una campagna social che propone una piccola sfida invitando a riflettere su cosa si sta imparando di importante in questo periodo di difficoltà.