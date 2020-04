Essere indipendenti, facile come un gioco a quiz: il progetto di Co&So per studenti fuori sede e migranti

Vivere da soli, fare la spesa, gestire la casa oppure cercare un lavoro. Più difficile per i ragazzi senza una famiglia alle spalle, ma non impossibile da imparare, soprattutto se la lezione diventa un quiz online. Così si presenta la piattaforma youthindependentlife.eu, nata per dare supporto ai giovani richiedenti asilo, ma valida per ogni ragazzo che ha bisogno di un aiuto, come per gli studenti fuori sede. Ad ogni risposta esatta, singola o multipla, si conquisterà un pezzo della propria casa fino ad arrivare al livello finale con l'immagine completa e l’autonomia, almeno quella simbolica, raggiunta.

Il progetto si chiama “From Youth to Independent Life”, cofinanziato dal programma Erasmus+ KA2 Partenariati Strategici nel settore della Gioventù coordinato dal Direttorato Generale per l’Assistenza e la Protezione Sociale dell’infanzia della contea di Harghita (Romania), di cui il Consorzio CO&SO è partner insieme a Sirius-Centro di ricerca per lo Sviluppo Formativo, Educativo e Psicologico (Croazia), all’associazione Tegyesz (Ungheria) e la Fundatia Centrul Educational Spektrum (Romania)

Sono in tutto 30 i ragazzi che vivono in comunità di accoglienza e case famiglie coinvolti, di cui 6 minorenni. Grazie all’aiuto dei loro operatori hanno imparato molte cose: dalla scrittura di un curriculum fino a come si affronta un colloquio, ma hanno anche capito come si fa a vivere da soli, gestendo la casa e le spese, imparando i diritti e i doveri di un cittadino.

“I giovani che vivono in comunità di accoglienza e case famiglia, o che comunque non hanno un sostegno familiare - commenta Patrizia Giorio, direttore dell’area Progettazione Europea del Consorzio CO&SO - hanno maggiori difficoltà dei loro coetanei ad intraprendere una vita indipendente ed autonoma. Ma è una esigenza non rinviabile, che deve essere implementata con conoscenze socialmente e culturalmente definite per il loro adattamento e la loro inclusione nella comunità ospitante. Siamo convinti che queste competenze e i manuali formativi che abbiamo sviluppato possano essere utili anche a ragazzi disabili e, più in generale, a tutti i giovani che vanno a vivere da soli, ad esempio per frequentare l’università fuori sede”

Nei due anni di attività è stata realizzata la piattaforma online con attività basate sullo sviluppo dell'autonomia dei giovani, come la gestione della casa, quindi pulizia e regole di convivenza, e delle finanze. Sono stati fatti corsi per prepararli alla ricerca del lavoro, mettendo in risalto le proprie competenze e conoscenze. È stato inoltre sviluppato un manuale formativo con strumenti pratici rivolti agli operatori socio-educativi delle strutture residenziali per dare ai ragazzi informazioni sui propri diritti e doveri.

