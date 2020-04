Evade dai domiciliari per comprare droga, beccato durante i controlli covid-19

Ha chiesto al suo amico, un 48enne, di accompagnarlo con l’auto nei pressi della pineta di Migliarino per acquistare una dose di cocaina.

Quando i finanzieri hanno intimato l’alt, hanno riconosciuto il conducente dell’auto, fermato poche ore prima durante un precedente controllo, nel corso del quale aveva dichiarato di essere un libero professionista e di trovarsi in giro per “comprovate esigenza lavorative”.

In realtà, come subito ammesso, il motivo era un altro: accompagnare l’amico ad acquistare una dose di cocaina di cui quest’ultimo aveva estremo bisogno.

Ma la vera scoperta le Fiamme Gialle l’hanno fatta interrogando le banche dati, dalle quali è risultato che il passeggero stava scontando un provvedimento di arresti domiciliari per vari reati, fra i quali truffa e falso.

L’acquirente della droga, 38enne, che ha prudentemente sfruttato la fascia oraria prevista dal provvedimento cautelare per allontanarsi dal proprio domicilio, è stato segnalato alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente, mentre ad ambedue sono state inflitte le sanzioni amministrative previste in materia di contenimento dell’epidemia da Covid-19.

