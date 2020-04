Filo diretto con il cuore, la consulenza telefonica per pazienti con malattie cardiache

Filo diretto con il cuore, è il servizio di consulenza cardiologica messo a disposizione per assicurare una assistenza continuativa ai pazienti con malattie cardiache in questo periodo di emergenza sanitaria.

È promosso dagli specialisti cardiologi del Centro Socio Sanitario Giovannini e consente di accedere ad una consulenza telefonica. Lo specialista valuterà se la problematica può essere risolta telefonicamente o se procedere con ulteriori accertamenti: visite, elettrocardiogramma, ecocolordoppler cardiaco..

Le prestazioni saranno effettuate senza la necessità della richiesta del medico di medicina generale.

Un cardiologo sarà a disposizione dei pazienti al numero telefonico 0574 – 807470 da lunedì a venerdì dalle ore 14.30 alle 18.30.

Le visite e le prestazioni saranno effettuate da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 al secondo piano del Centro Socio Sanitario Giovannini – stanza 207 in via Cavour 118. E’ necessaria l’accettazione ambulatoriale da effettuare all’ingresso A.

Filo diretto con il cuore sarà attivo fino alla fine del mese di maggio.

Gli utenti potranno telefonare, fornendo le proprie generalità, per dubbi sulla terapia in ambito cardiovascolare. I destinatari del servizio sono i soggetti cardiopatici cronici o coloro che accusano sintomi suggestivi di malattie cardiache. I pazienti dovranno descrivere la terapia assunta ed i problemi di salute riportati.

Le visite saranno riservate solo ai casi urgenti che non presentano sintomi di infezione da coronavirus e filtrate dallo specialista per evitare un eccessivo flusso di pazienti. La programmazione ed il percorso interno sarà organizzato per evitare contatti e proteggere pazienti ed operatori.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio Stampa

