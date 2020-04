Sorpreso a rubare, finge di avere il Coronavirus: arrestato

Lo hanno sorpreso a rubare da un'auto in sosta, per sfuggire ha detto di avere il Coronavirus. Un 37enne è stato bloccato e arrestato per furto aggravato a Firenze, in piazza della Libertà. L'uomo si è inventato di essere affetto dal Covid-19 per far indietreggiare gli agenti, ma non c'è riuscito.

Quando è stato fermato aveva infranto il finestrino della vettura e aveva rovistato nell'abitacolo portando via alcune monete e un caricabatterie da cellulare. Nei giorni scorsi si sono verificati molti furti con spaccata nelle auto a Firenze.

