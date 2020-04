Il Chianti tornerà a risplendere: il video per i 6 comuni

“Il Chianti tornerà presto a risplendere. Distanti ma uniti ce la faremo!”. Le frasi scorrono insieme alle immagini di grande impatto emozionale che rievocano le comunità del Chianti mentre lavorano, producono, valorizzano, accolgono, si divertono e danno valore alla qualità del loro tempo. Con grandi sacrifici, amore per la vita e senso di responsabilità. Una terra vitale, dinamica, creativa, rilanciata con maggior vigore, ora che la fase dell’emergenza sanitaria da Covid-19 costringe cittadini e lavoratori a non uscire di casa, da sei sindaci di area fiorentina e senese che lavorano in rete, uniti nell'Ambito Turistico del Chianti. Sono i Comuni di Barberino Tavarnelle, Castellina in Chianti, Greve in Chianti, Castelnuovo Berardenga, San Casciano in Val di Pesa, Radda in Chianti.

“Abbiamo prodotto un video che ispira e desidera fortemente la rinascita del nostro bellissimo territorio – dichiarano Paolo Sottani, Roberto Ciappi, David Baroncelli, Fabrizio Nepi, Pier Paolo Mugnaini e Marcello Bonechi - lo abbiamo fatto come Ambito Turistico del Chianti grazie al talento di un'equipe di giovani chiantigiani dello studio di comunicazione Swolly, specializzato in Branding e Visual design. I professionisti hanno messo a disposizione gratuitamente il loro lavoro per il territorio che amano e in cui risiedono. Ringraziamo Daniele, Davide e Francesco e tutti coloro che, emozionati da queste immagini, continueranno a fare la loro parte, restando a casa, rispettando le regole”. “Insieme torneremo a vivere – rimarcano i sindaci nel loro messaggio di speranza e luce per il futuro – a valorizzare, promuovere, lavorare, conoscere, imparare, produrre e viaggiare insieme ai nostri sogni, come solo nel Chianti si riesce a fare”. Il video è disponibile sui canali social istituzionali, pagine Facebook dei sei Comuni e profili dei sindaci.

