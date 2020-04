In giro per amore, multato dalla guardia di finanza

I finanzieri del Comando Provinciale di Siena hanno intensificato i controlli in tutta la provincia allo scopo di prevenire qualsiasi comportamento non conforme alle misure di contenimento del contagio previste dall’ultimo Decreto Legge del 25 Marzo scorso, nei confronti tanto delle attività commerciali, quanto delle persone fisiche.

Durante uno dei tanti controlli effettuati nella Valdelsa senese, una pattuglia delle Fiamme Gialle ha fermato un'auto con a bordo un giovane sprovvisto dell'autodichiarazione.

I militari gli hanno chiesto perché fosse uscito di casa e il ragazzo ha asserito tranquillamente che gli mancava la fidanzata, e non pensando alle restrizioni in atto, si è messo in auto per raggiungerla presso la propria abitazione.

Il giovane innamorato è stato sanzionato perché ha violato il D.L. 25 marzo 2020 n.19, che prevede il pagamento di una somma da 400 a 3.000 euro.

L’attività, che proseguirà incessantemente su tutto il territorio della provincia, conferma ancora una volta il costante presidio attuato dalle Fiamme Gialle senesi a tutela della collettività, coerentemente alle linee di indirizzo impartite dall’autorità di vertice del Corpo, oltre che la sempre più marcata vocazione sociale della Guardia di Finanza, sempre più polizia sociale, completamente protesa verso il cittadino onesto e l’impresa regolare che protegge, tutela e rassicura.

Tutte le notizie di Siena