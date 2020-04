Incendiate nella notte due rimesse a Capalbio

I vigili del fuoco di Grosseto sono intervenuti alle 23.40 di ieri sera per un incendio a Chiarone di Capalbio. Sono rimaste interessate due strutture, una in muratura di 90 mq circa con all'interno una vettura, un ciclomotore e varie attrezzature meccaniche e un’altra, con tetto in lamiera e struttura in metallo di 250 mq circa, adibita a ricovero di rimorchi agricoli, attrezzature per allevamento di piccoli animali da cortile, rotoballe e varia attrezzatura agricola. Non si segnalano persone coinvolte e le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. L'intervento è terminato intorno alle 4 di questa notte.

