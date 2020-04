La spesa? I nostri lettori preferiscono farla al supermercato

Come state facendo la stesa durante l'emergenza coronavirus? Il sondaggio di gonews.it della scorsa settimana è entrato in un tema molto caldo di questi tempi: la spesa.

I nostri lettori che hanno partecipato al sondaggio hanno dichiarato di preferire il supermercato/grande distribuzione sono stati il 67,41% del totale. Il negozio sotto casa è stato scelto dal 19,50% dei votanti, mentre il 13,09% sceglie di farsi consegnare la spesa a domicilio.

È online in nuovo sondaggio di gonews.it "Quante volte esci in emergenza coronavirus?". C'è tempo per votare fino alle 13 di giovedì 9 aprile.

