"Spaccio costante in piazza Vittorio Veneto": la denuncia di Lega Firenze

“Nonostante le numerose segnalazioni – dichiara il Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio, Federico Bussolin – in merito al pericolo sanitario derivante da assembramenti in piazza Vittorio Veneto, assistiamo passivamente a quotidiani episodi anche di spaccio nella medesima piazza. Oltre a ricordare la denuncia fatta dal Consigliere Asciuti (Lega) a cui hanno tentato di vendere della droga, sottolineiamo anche le costanti denunce sollevate dal Capogruppo del Q3 Alessio di Giulio.

Oltre a farne oggetto di discussione nei prossimi appuntamenti consiliari dunque, ci vediamo costretti a scrivere al Prefetto Laura Lega, denunciando nuovamente questi episodi. Non possiamo chiedere ai fiorentini di stare in casa – conclude Bussolin – se fuori spacciatori e perdigiorno festeggiano”.

“Le regole valgono per tutti – dichiara il Presidente della Commissione di Controllo, Antonio Montelatici – ed a maggior ragione oggi, che dal rispetto scrupoloso delle disposizioni del Governo passa la salute della nostra comunità, non è ammissibile che chi ancora non si attiene sia libero di girare tranquillamente in città. Le istituzioni hanno il dovere d’intervenire – conclude Montelatici – utilizzando tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione”.

“Oggi – dichiara il Segretario provinciale della Lega a Firenze, Alessandro Scipioni – oltre al problema della sicurezza ci troviamo davanti soprattutto un problema sanitario che impone il dovere di applicare le regole per tutti quanti alla stessa maniera, impedendo assembramenti. Queste persone devono essere assolutamente controllate e rispettare le disposizioni vigenti per evitare che diventino veicoli di contagio. Come non si tollera l'illegalità in questo momento – conclude Scipioni – allo stesso modo non si può tollerare qualunque bivacco che metta a rischio la pubblica salute”.