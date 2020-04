Mercato centrale o delle Vettovaglie: colletta alimentare per chi ha più bisogno

Gli esercenti del Consorzio del Mercato delle Vettovaglie hanno deciso di fare una colletta alimentare in questi giorni particolarmente difficili per chi ha più bisognSpiega il presidente del Consorzio Luigi Sena:

"Il Mercato ha una storia di 126 anni interamente intrecciata con la vita della "nostra Livorno", e soprattutto quanti di noi sono cresciuti con il "pane" del mercato?

In questa emergenza noi del Consorzio del Mercato delle Vettovaglie sentiamo la necessità di stare al fianco di chi si trova in difficoltà.

Ci sarebbe piaciuto fare un punto di solidarietà, ma le giuste norme che vietano contatti e assembramenti ce lo impediscono. Questo virus ci leva, per il momento, una delle caretteristiche del nostro Mercato: luogo di incontro, contatto umano ....scambio ....sfogo personale; in poche parole "aggregazione".

Per quanto detto abbiamo deciso un primo intervento fatto di un corposo acquisto di generi alimentari che doneremo a chi ne ha bisogno tramite la collaborazione affidabile della

Caritas affinché possano arrivare nelle mani giuste e donare un po' di serenità.Avvieremo la raccolta della colletta alimentare posizionando al centro del salone centrale un carretto antico con dei cestelli dove insieme a noi la cittadinanza solidale con chi ne ha bisogno depositera la sua

colletta alimentare . La nostra missione , il nostro ruolo sarà quello di essere un polo logistico dove confluire la colletta di spese effettuate in tutta l'area mercatale e negozi di vicinato e Mercato Centrale"

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Livorno