Montemurlo, il Comune in cerca di negozi disponibili ad accettare i buoni spesa

L’amministrazione comunale di Montemurlo dalla prossima settimana distribuirà ai propri cittadini in stato di bisogno i buoni spesa da spendere negli esercizi del territorio per far fronte alla crisi causata dall'emergenza Coronavirus. L'amministrazione comunale ora cerca l'adesione di negozi, supermercati e farmacie del territorio a partecipare all'iniziativa e ad accettare i buoni spesa emessi dal Comune. Il sindaco Simone Calamai ha già inviato una lettera d'invito a tutti gli esercenti del territorio nella quale spiega l'importanza dell'iniziativa e il valore dell'adesione: «Si tratta di una vera e propria alleanza in un momento in cui ciascuno è chiamato a fare la propria parte- dice il sindaco Simone Calamai - perché, come ricorda Papa Francesco, “Nessuno si salva da solo”».

L'invito per tutti gli esercenti interessati (alimentari, macellerie, supermercati, farmacie ecc..) è quello di manifestare quanto prima al Comune la propria disponibilità inviando una mail all’indirizzo buonospesa@comune.montemurlo.po.it, indicando nell’oggetto “manifestazione interesse iniziativa buoni spesa” ed indicando la propria ragione sociale ed i propri dati giuridici e fiscali; per partecipare all’iniziativa occorre la disponibilità all’emissione di fattura elettronica. Sul sito del Comune www.comune.montemurlo.po.it si trovano tutte le informazioni e la modulistica. I candidati saranno successivamente invitati alla stipula di una convenzione con il Comune con la quale si instaurerà il rapporto contrattuale con l'amministrazione.

«In questo momento ci sono tante famiglie che soffrono in silenzio a causa delle conseguenze del virus, ma anche per l’improvvisa perdita delle più elementari certezze economiche. A Montemurlo le richieste d’aiuto sono tante e il Comune crede con forza che nessuno debba rimanere indietro», conclude il sindaco Calamai, che ha chiesto a tutti i commercianti, che aderiranno, di praticare un minimo di sconto sui prodotti di prima necessità acquistati dalle famiglie in difficoltà.vPer maggiori informazioni i negozi interessati possono chiamare i numeri 0574558571- 0574558575.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Montemurlo