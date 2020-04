Ospedale del Mugello, donazioni di attrezzature e dispositivi da tutto il territorio

Tanta solidarietà da tutto il territorio è arrivata all’ospedale del Mugello attraverso le donazioni di questi giorni da parte di cittadini, associazioni e aziende private. La vicinanza e l’aiuto concreto del territorio agli operatori sanitari dell’ospedale di Borgo San Lorenzo sono arrivati attraverso le donazioni di strumentazioni e dispositivi di protezione come mascherine, tute protettive, occhiali, ventilatori, ecografi e monitor. “Siamo profondamente grati per questa grande dimostrazione di affetto e di solidarietà che ci arriva dal territorio – dichiara Claudia Capanni, direttore dell’ospedale – Sentire questa vicinanza è importante per gli operatori e per la loro motivazione”.

Fonte: AUSL Toscana Centro

