Prezzi bloccati e controlli anti-speculazioni, il messaggio dei supermercati Marzi&Fulignati

Per tutto il periodo in cui si protrarrà questa crisi dovuta al coronavirus, i supermercati Marzi&Fulignati assicurano ai propri clienti il blocco dei prezzi su tantissimi articoli di prima necessità come latte, farina, biscotti, pasta, passata di pomodoro, formaggio, olio, ecc. Questi beni saranno esposti con un prezzo di massima convenienza per la spesa delle famiglie, una convenienza quotidiana per venire incontro a questo periodo di emergenza sociale ed economica.

Per i prossimi mesi i prezzi resteranno quindi bloccati sui prodotti confezionati industriali. È una certezza che Marzi&Fulignati vuole comunicare a tutti i suoi clienti. Sarà effettuato infatti un attento controllo sui prezzi e sulle attività di filiera produttiva per evitare speculazioni o creare ulteriore instabilità economica alle famiglie. Il messaggio della catena empolese di supermercati è proprio questo: adesso è ancora più importante l’impegno di tutti per tornare presto ad essere davvero vicini.

I punti vendita Marzi&Fulignati si trovano a Sovigliana (Vinci), Capraia Fiorentina (Capraia e Limite), Empoli Ponzano, Empoli Piazza del Popolo, Empoli via Zandonai.